Не вернется в Лондон: Здоровье королевы Елизавета II вызывает опасения

Состояние здоровья Елизаветы II вызывает опасения. О том, что королева совсем ослабла за лето, заговорили исайдеры.

В окружении прявящей монархини Великобритании поговаривают, что она больше никогда не вернется в Лондон. Главной причиной являются проблемы со здоровьем. Из-за плохохо самочувствия Елизавета II вынуждена остаться в Шотландии.

По информации источников, в замок Белморал специальным фургоном была доставлена ортопедическая кровать, а также специальный лифт для перемещения инвалидных колясок.

Эти слухи не стали отрицать в пресс-службе дворца. Там сообщили, что в шотландскую резиденцию королевы отправили любимые принадлежности британской королевы для игры в гольф.

Однако, Елизавета II по-прежнему не снимает с себя обязанности и не делегирует полномочия принцу Чарльзу.