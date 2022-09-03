Поэтесса Любовь Воропаева указала имя того, кому хочет «набить морду» примадонна Алла Пугачева

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый
Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики
В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась
Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны. «Вы что делаете?
Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в
Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет
Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по
Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в
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