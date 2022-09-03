Поэтесса Любовь Воропаева указала имя того, кому хочет «набить морду» примадонна Алла Пугачева

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Поэтесса Любовь Воропаева указала имя того, кому хочет «набить морду» примадонна Алла Пугачева
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Фото из открытых источников

Любовь Воропаева, которая написала много хитов для артистов отечественной эстрады, назвала имя того, кому хочет «набить морду» Алла Пугачева. По словам знаменитой поэтессы, этим человеком является ведущий Владимир Соловьев.

Воропаева говорит, что Примадонне не нужно разбираться со скандальным телеведущим. Поэт-песенник посоветовала Алле Борисовной не обращать внимание "на злобную кутерьму".

"Я на ее месте бы просто не обращала внимания на эту злобную кутерьму вокруг. В народе говорят так: "Собаки лают, а караван идет!" Аллочка – великая, она такая в России одна. Никто с ней не может сравниться", - заявила Любовь Григорьевна.

Напомним, Пугачева после сразу же возвращения на родину заявила о своем желании «набить морду» одному публичному человеку. Вскоре после этого заявдения в Instagram певицы появился новый пост с критикой Владимира Соловьева.

«Жаль мне очень Володю. Можно лопнуть от хамства и злости», — написала Народная артистка.




Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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