Политик Худяков считает, что Анну Нетребко нельзя допускать к российским зрителям

Депутат Роман Худяков считает, что Анну Нетребко нельзя допускать к российским зрителям. Политик заявил, что артисты, покинувшие Россию, должны понести строгое наказание.

Хорошо известно, что в одном из кинотеатров вскоре будет показан спектакль с участием оперной певицы Анны Нетребко. Онлайн-постановку Франко Дзеффирелли покажут на большом экране в Хабаровске. Худяков объяснил, стоит ли допускать к российской публике знаменитостей, которые в свое время уехали из страны.

« Это враги. Враги должны находиться или в тюрьме, или далеко за пределами государства », — высказался политический деятель.

Чиновник возмущен по поводу поведения музыкантов, которые долгое время зарабатывали на российских зрителях, а теперь осуждают проведение их страной спецоперации. Худяков называет таких звезд врагами и предателями.

«Некрасиво так поступать, считаю их предателями страны. А предателей нельзя никак допускать к СМИ, нельзя допускать их выступления перед народом», -добавил депутат ГД.



