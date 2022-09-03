Режиссёр Михалков опубликовал пост о толерантности после нелестных слов Пугачёвой в его адрес

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Режиссёр Михалков опубликовал пост о толерантности после нелестных слов Пугачёвой в его адрес
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Фото из открытых источников

Никита Сергеевич Михалков опубликовал новый пост после нелестных слов Аллы Пугачёвой в свой адрес. Очередное послание в «Телеграм» знаменитый режиссёр и сценарист посвятил толерантности. 

Михалков рекомендует посмотреть выпуск программы «БесогонТВ» под названием «Толерантность: как ее понимают». В эфир передача вышла в 2014 году.

«Попробуем разобраться в значении слова «толерантность, которое недавно вошло в моду. Рассмотрим, как чуждые ценности и культура, прикрываясь данным понятием, вошли в нашу жизнь и изменяют привычные устои. Кто стоит за этим и как это работает? Кто является жертвой подмены понятий? Вместе найдем ответы на многие волнующие вопросы», - написал Михалков.

По предположениям кинодеятеля, запад решил повлиять на молодое поколение при помощи неоднозначных понятий, «современных слов» и иных методов. В выпуске о толерантности 76-летний продюсер напомнил, как когда-то в качестве гумпомощи в РФ прислали школьные тетради. На обложке были изображены четыре президента США вместо таблицы умножения. Режиссёру трудно представить, что на тетрадях учеников из Америки красовались бы фото российских лидеров.

Стоит добавить, что пост появился после публикации примадонны российской эстрады изложений из картины «Раба любви». Героиня говорит: «Господа, вы звери». Артистка отметила, что ленту снял прекрасный режиссёр, но куда подевался некогда хороший человек по имени Михалков, неизвестно. Быть может, так Пугачёва ответила ему на жетскую критику в адрес ее и ее семьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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