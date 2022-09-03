Шахназаров в бешенстве от Пугачёвой «Она всю жизнь била морду и так решала проблемы»

Журналист Михаил Шахназаров пришел в бешенство от слов Пугачёвой. Журналист негативно высказался о прибытии Аллы Борисовной в родные края.

Публицисту не понравилось то, как Примадонна прокомментировала свое возвращение домой. По словам народной артистки, она приехала, чтобы навести порядок в головах некоторых людей. Также певица пожелала ударить одного известного человека.

«Какой порядок, в каких головах она собирается наводить. В голове Галкина порядок по-прежнему навести не может? У него, получается, все в порядке? Если наводить порядок, то у знакомых и родственников. Но как без порядка на сцену в Латвии выходил ее благоверный?», - заявил Шахназаров.