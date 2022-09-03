Шахназаров в бешенстве от Пугачёвой «Она всю жизнь била морду и так решала проблемы»

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый
Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики
В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась
Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны. «Вы что делаете?
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет
Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по
Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в
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