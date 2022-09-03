Дочь Михаила Горбачева Ирина во время похорон положила личную вещь в гроб отца

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Дочь Михаила Горбачева Ирина во время похорон положила личную вещь в гроб отца
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Фото из открытых источников

Сегодня, 3 сентября 2022 года, Москва провела в последний путь единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Тысячи желающих отдать почесть последнему генеральному секретарю ЦК КПСС прибыли в Колонный зал Дома Сюзов.

Родные покойного – дочка, 65-летняя Ирина Вирганская, а также прилетевшие из-за рубежа внучки Настя и Ксения – попрощались Михаилом еще до начала церемонии без журналистов и камер.

Поговаривают, Ирина тогда положила что-то в шикарный гроб своему любимому отцу. Судя по всему, это очень личная вещь.

К слову, во время похорон Бориса Ельцина, являющегося первым президентом РФ, его жена тоже положила что-то в гроб. Спустя десятки лет Наина Иосифовна призналась, что поместила в домовину супруга носовой платочек со слезами, с которым политика похоронили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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