Выяснилось, при какой погоде мужчинам больше хочется есть

Ученые из Израиля выяснили, при какой погоде мужчинам больше хочется есть. Оказывается, при жаркой погоде под воздействием ультрафиолета у представителей сильной половины человечества в несколько раз повышается аппетит.

Исследователи из Тель-Авивского университета провели эксперимент. Он показал, что реакция на ультрафиолетовое излучение отражается не только на человеческой коже, но и на аппетите.

Как удалось выяснить экспертам, мужчины во время пребывания на солнце сильнее хотят есть, намного активнее занимаються поисками пищи и даже, будучи голодными, становятся более агрессивными. Такая реакция коррелируется благодаря повышению уровня специального белка грелина. Ультрафиолет усиливает его выработку.

Что касается женщин, то у них повышен уровень гормона эстрогена, который мешает активной выработке вышеуказанного белка. У мужчин отсутствует такой механизм, поэтому в солнечные дни они не могут перебороть сильное желание в очередной раз поесть.