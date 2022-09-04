73-летняя Алла Пугачева показала реальное состояние своих волос, сняв парик в Москве

73-летняя Алла Пугачева удивила реальным состояним своих волос. Примадонна сняла парик и приехала в гости к Юдашкиным, показав себя без прикрас.

Супруга Галкина примеряла ультрамодный льняной белоснежный костюм с рубашкой и брюками. Дополнила образ исполнительница белыми сникерсами на платформе и белыми носочками. Но внимательные фанаты обратили внимание, что артистка не нанесла макияж. Певица отклеила ресницы, смыла румяна, тени и помаду. Виглядела Пугачева откровенно плохо. Она отличалась от привычного внешнего вида болезненной бледностью кожи.

Кроме того, Алла Борисовна продемонстрировала реальное состояние своих волос.

«Тусклые, тонкие, с куцыми кончиками», «Пережгли в парикмахерской», «Наверное из-за блонда состояние ужасное?», «Не хватает блеска и пышности», «Может одеть парик лучше?» - написали комментаторы под снимком.