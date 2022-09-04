Алла Пугачева поделилась в соцсетях пронзительным постом после похорон Михаила Горбачева

После похорон Михаила Горбачева Алла Пугачева опубликовала в соцсети пронзительный пост, который она посвятила покойному политику. Примадонна назвала усопшего экс-президента СССР великим человеком, подарившим гражданам Советского Союза свободу.

Народная артистка РФ прокомментировал уход 91-летнего Горбачева. Из сообщения Аллы Борисовной следует, что с уходом Михаила Сергеевича связана целая эпоха. Благодаря приходу советского политического деятеля к власти, жители страны сумели обрести независимость и свободу. Государство больше не ассоциировалось со злом, а у людей исчез страх за будущее поколение.

Пугачева призналась, что она очень давно не проливала столько слез, как во время ухода из жизни именитого политика.

Напомним, прощание с единственым президентом прошло вчера в Колонном зале Дома союзов. На похоронах политика заметили Аллу Пугачеву, Сергея Степашина, Дмитрия Муратова, Дмитрия Медведева. Также почтить память деятеля пришли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бизнесмен Михаил Куснирович, посол Киргизии Гульнара-Клара Самат, американский посол Джон Салливан. Также в столицу прибыли британский посол Дебора Броннерт, Владимир Познер, глава Россотрудничества Евгений Примаков, и Борис Титов. Не обошлось без присутствия Григория Явлинского и Сергея Степашина.



