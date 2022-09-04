Алла Пугачева заявила, что в мире пропало умение идти на компромисс

Популярная эстрадная артистка Алла Борисовна Пугачева заявила, что в мире пропало умение идти на компромисс. Своим мнением она поделилась с подписчиками социальных сетей.

73-летняя певица прокомментировала политическую деятельность экс-президента СССР Михаила Горбачева, который ушел в мир иной. «Ушла та эпоха, где мы обрели свободу. Перестали являтся „империей зла“ для мира. Исчез большой страх за будущее свое и своих детей. Главное, что Горбачев всегда отвергал насилие как один из способов политики и удержания власти», —высказалась Пугачева.

По словам Примадонны, бывший президент Советского Союза мог совершать ошибки, однако эти ошибки не были смертельными для человечества.

«Пропало благородство и человеколюбие. Исчезло умение идти на компромисс. Если компромисс в интересах граждан, которые мечтает жить без страха за будущее наследников. Давайте будем искать вместе. Я очень надеюсь и верю, что пока не поздно», —подытожила Алла Борисовна.