Русские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» высоко зарекомендовали себя в ходе спецоперации в Донбассе, рассказал замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Этим бойцам поручают наиболее сложные задания, и они всегда добиваются успеха.

Отряды «ЧВК Вагнера» участвуют в спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины с самого начала. За прошедшие месяцы они успели серьезно помочь наступлению союзных сил в Донбассе — сначала прорвав глубоко эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе, а после освободив важнейший инфраструктурный объект — Углегорскую ТЭС.

Даниил Безсонов очень высоко оценил результаты «вагнеровцев».

«Бойцы «ЧВК Вагнера» максимально круто себя зарекомендовали. Везде, где они участвуют в сражениях, есть реальный результат и продвижение. Это реальный факт. Они быстро продвигаются, защищают населенные пункты и всегда побеждают», — рассказал Безсонов.

В настоящее время бойцы «ЧВК Вагнера», известные как «музыканты», принимают участие в операции по освобождению Бахмута (Артемовска), крупного узла обороны ВСУ в Донбассе. Русским добровольцам удалось первым закрепиться в черте занятого противником города, обеспечив возможность подхода союзных сил.