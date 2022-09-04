Бравицкая заявила, что Пугачева разрушила карьеру молодой певицы Шаншиашвили

Лариса Бравицкая заявила, что Алла Пугачева разрушила карьеру молодой певицы. Сперва Примадонна российской эстрады подарила исполнительнице песню Игоря Николаева, написанную в 1984 году, а затем внезапно запретила выступления.

Актриса поведала, что музыкальная карьера талантливой юной артистки была разрушена из-за удачно исполненной композиции под названием «Айсберг».

Бравицкая вспоминает, как Нино Шаншиашвили исполнила пенсю Аллы Борисовной настолько проникновенно и профессионально, что данное выступление стало последним в ее непродолжительном творчестве. По словам Ларисы, Примадонна была удивлена блистательным выступлением певицы. Присутствующие зрители боялись даже аплодировать, ожидая реакцию Народной артистки. Примадонна подошла к Шаншиашвили и сказала, что дарит начинающему таланту этот хит.

Однако позже Пугачева заявила, что Нино больше не имеет права ее петь. В результате организаторы перестали приглашать грузинку на концерты.