Депутат Роман Худяков о экс-жене певца Shaman: «Крутила романы, несмотря на мужа»

Роман Худяков высоко оценивает творчество певца Shaman, который не сходит с заголовкой новостей. Депутат решил поддержать молодого исполнителя и между делом раскрыл неприятные подробности из его личной жизни.

30-летний Shaman стал известен публике благодаря патриотическому треку «Я русский». Композиция обрела миллионы поклонников по всей стране. Но нашлись те, кто с насмешкой отнесся к артисту. К примеру, недавно участник «Comedy Woman», юморист Александр Гудков записал видео-пародию на композицию «Я узкий».

«Грустно, что столько людей не ценят настоящий талант. Я говорю про Ярослава Дронова. Я публично восхитился его творчеством. После этого мне стали писать жители Новомосковска и других городов страны. Они рассказывали, как первая жена его предавала. Ярослав, когда уже переехал в Москву и снял там квартиру, звал девушку присоединиться. Однако она уже крутила романы с местным, несмотря на супруга», — рассказал Худяков.

Для справки: экс-жена Ярослава Дронова - это 37-летняя Марина Рощупкина, которая преподает вокал в Новомосковске (Тульская область).