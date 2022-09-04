Депутат Роман Худяков о экс-жене певца Shaman: «Крутила романы, несмотря на мужа»

Роман Худяков высоко оценивает творчество певца Shaman, который не сходит с заголовкой новостей. Депутат решил поддержать молодого исполнителя и между делом раскрыл неприятные подробности из его личной жизни.
30-летний Shaman стал известен публике благодаря патриотическому треку «Я русский». Композиция обрела миллионы поклонников по всей стране. Но нашлись те, кто с насмешкой отнесся к артисту. К примеру, недавно участник «Comedy Woman», юморист Александр Гудков записал видео-пародию на композицию «Я узкий».
Для справки: экс-жена Ярослава Дронова - это 37-летняя Марина Рощупкина, которая преподает вокал в Новомосковске (Тульская область).
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