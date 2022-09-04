КП: Гонорары российских звезд за частные мероприятия стали падать

Названы гонорары именитых российских звезд за частные мероприятия. Также «Комсомольская правда» выяснила, кого из отечественных артистов больше не зовут на праздники.

Модные ведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев ранее проводили мероприятия за 4 млн. рублей, теперь они согласятся на 3 млн. руб. Иногда выступят за 2,5 млн. рублей. Зависит это от места, времени, даты события, пишет КП.

Чаще всего в качестве ведущих свадеб зовут Леру Кудрявцеву, Ксению Собчак, Игоря Верника и Вячеслава Макарова.

Одним из самых востребованных ведущих по-прежнему является Андрей Малахов. Он не снижал свой гонорар (не менее 3,5 млн. руб.).

Стабильно загружены работой музыкант Баста, певец Григорий Лепс, группа «Руки Вверх», артист Филипп Киркоров, исполнительница Полина Гагарина. Также пользуются спросом Дмитрий Билан, Любовь Успенская, Владимир Кузьмин, «Иванушки Интернешнл» и Егор Крид.

Повально отказываются заказчики от Валерия Меладзе и Максима Галкина даже в случае невозврата предоплаты.