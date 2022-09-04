«Я жена Нагиева»: стало известно, кого скрывает популярный ведущий на протяжении многих лет

Дмитрий Нагиев практически никогда не говорит о личной жизни. Несмотря на популярность, телеведущий держит эту информацию в строгом секрете.

Слухи, которые появляются в Сети, актер тоже не комментирует. Известно, что Дмитрий до 2010 года был мужем радиоведущей и писательницы Алисы Шер. Женщина родила Нигиеву сына Кирилла.

После этого, поговаривают, у звезды телевидения случился роман с Натальей Коваленко, которая родила ему сына, а также были отношения с некой брюнеткой Анной Спектор.

Как говорит психолог Вероника Степанова, все женщины держатся в тени Дмитрия, поскольку давно приняли его правила:

«Мне жаль тех женщин, их скрывают. Наверняка они хотят заявить о себе: «Я жена Нагиева». Хотят вести соцсети, проводить интервью, появляться на мероприятиях, открыться миру в конце концов. Нет, это им запрещено. Сидят и никакого слова не имеют», - говорит Степанова.