Конфликт между Гудковым и Поплавской вновь набирает обороты

Сегодня, 4 сентября 2022 года, стало известно о том, что конфликт между Яной Поплавской и Александром Гудковым набирает обороты. Артистка жестко прошлась по пародисту. Она раскритиковала его за его клип-пародию на именитую песню российского исполнителя Ярослава Дронова (более известен как SHAMAN).

По данным StarHit, Поплавская нелицеприятно высказывалась в адрес Гудкова. Александр не остался в долгу и написал провокационный пост в соцсетях, который посвятил Яне. Комик с сарказмом ответил артистке, приведя в прмиер шутку про доносы.

Теле- и радиоведущая поспешила заявить, что не пишет никаких доносов. О всех своих мыслях она публично говорит. К тому же, актриса театра и кино предложила шоумену обратиться в суд и подать иск о защите достоинства, если ему что-то не нравится.

Напомним, что Поплавская Гудкова назвала фриком, а его проект «убожеством».