Конфликт между Гудковым и Поплавской вновь набирает обороты

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики
Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в
В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в
По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса». Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить
В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle