Критик Цветков обнародовал список звезд, которые никогда не смогут вернуться на сцену в России

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Критик Цветков обнародовал список звезд, которые никогда не смогут вернуться на сцену в России
Знаменитости
Фото из открытых источников

Музыкальный критик и поэт Алексей Цветков обнародовал целый список из артистов, которые никогда не смогут вернуться на российскую сцену.

В этот перечень попали знаменитосты, которые резко раскритиковали проведение властями спецоперации в Украине. Большинство артистов  поспешно сбежали из родной страны. Находясь за рубежом, звезды поливают грязью соотечественников и коллег по шоу-бизнесу.

По словам Цветкова, вернуться на сцену РФ и завоевать уважение публики не смогут Максим Галкин, Наргиз Закирова и Манижа. Также в этот список попали Чулпан Хаматова, Макс Барских, Вера Брежнева и Светлана Лобода.

Нет будущего в России у Ивана Дорна, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Макса Покровского. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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