«Любовь зла – полюбишь и Галкина»: зачем на самом деле 46-летний комик Алле Пугачевой

Политик Роман Худяков похвалил Аллу Пугачеву, вернувшуюся назад в Россию. По заявлению депутата, Примадонна поступила очень мудро, оставив супруга за границей.

Худяков заявил, что пусть юморист зарабатывает на чужбине, пока это еще можно сделать. Ведь в РФ Галкина могут задержать после приезда за его многочисленные высказывания.

Худяков порассуждал о браке Максима и Примадонны. Он заявил, зачем на самом деле 73-летней Алле Борисовной 46-летний стендап-комик.

«Любовь зла, полюбишь Галкина. Пугачева рассказывала в свое время, зачем ей нужен Киркоров. Максим, скоре всего, так же. «Водить в дом разных баб он точно не будет!». Очень и очень мудро! Женщине в таком возрасте мужик не нужен, она желает иметь веселого товарища рядом». То, что у этого «товарища» замкнуло что-то, он планирует жить в США – это беда того самого «товарища», но не Пугачевой. Она в России детьми занимается», - сказал Худяков.