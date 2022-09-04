Михаил Шахназаров резко высказался о возвращении Алексея Панина в Россию

Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 сентября, резко отреагировал на новость об возвращении Алексея Панина в Россию.

Журналист осудил скандально известного актера за то, что он якобы собирает деньги на помощь армии Украины.

"Пишут мне, что Панин в Москву вернулся. Недавно он собирал денежные средства для одной из бригад ВСУ. Очень интересно, сколько наших ребят было убито на Панинские деньги? Вы не знаете случайно? И я не знаю. Молодежь, которая присвистнет, скажет: "Ни х..на себе, так можно было?" Они также не знают. Выводы непременно сделают", - сообщил публицист.

Помимо того, Шахназаров добавил, что осень - это всегда непростая пора года, когда появляется множество предателей.