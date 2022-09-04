Новоявленный брат Юрия Шатунова появился в прямом эфире НТВ

Новоявленный брат Юрия Шатунова засветился в прямом эфире на ТВ. Предполагаемый родственник покойного певца стал гостем одного из телешоу.

В деле о наследстве экс-солиста группы «Ласковый май, похоже, произошел новый поворот. Нежиданно объявился некий мужчина, который называет себя родственником популярного исполнителя. Он уже снялся в передаче на федеральном канале НТВ. Ведущие представили его как брата умершего от инфаркта музыканта.

Гости шоу «Звезды сошлись» отметили поразительное сходство предполагаемого брата с Шатуновым. В эфире родственник заявил, что в детстве исполнитель трека «Белые розы» мог расти в семье, но мальчика отдали в детский дом.

Вполне возможно, новоявленный «брат» Юрия появился из ниоткуда, поскольку хочет претендовать на его наследство.