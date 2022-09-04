Продюсер Лавров проинформировал о причинах провала концерта 76-летнего юмориста Петросяна

Сергей Лавров проинформировал о причинах провала концерта Евгения Петросяна. Известно, что на выступление 76-летнего писателя-юмориста в Адлере (пляжный район Сочи) билеты не были раскуплены.

Концертный промоутер уверен, что комику тяжело соперничать с молодыми шоуменами.

"Раньше юмор Петросяна был смешным. Ведь ничего другого не было. Сегодня появились стендап-комики, так называемые выходцы из КВН, Comedy Club. Зрители идут на их концерты", — считает продюсер.

Лавров добавил, что среди фанатов Евгения Вагановича остались пожилые люди, которые приходят на представления чтобы поностальгировать.

"Среди артистов Евгений Петросян – давным-давно дурной тон", —добавил он.