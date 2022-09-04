Простым людям даже и не снилось: сколько Надежда Бабкина платит за обучение внуков в Англии

Выяснилось, сколько Надежда Бабкина платит за обучение своих внуков в Англии. Все три ее внука посещают элитную спецшколу в Британии. Журналисты шоу "Ты не поверишь!" спросили у певицы, какую сумму в год артистка тратит на обучение любимых внуков. По словам исполнительницы, за каждого человека ежегодно ей приходится отдавать по 700 тысяч российских рублей. В общем и целом, Бабкина тратит на образование более 2-х миллионов рублей.

Отметим, что 72-летняя Бабкина успевает не только руководить театром и давать свои концерты, но и много времени уделять любимой семье. Всего у Надежды Георгиевной один сын и трое внуков: 12-летний Георгий, 9-летняя Вера и 7-летняя Марфа.