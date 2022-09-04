Продюсер Дзюник объяснил слезы Пугачевой над гробом покойного Горбачева

Стало известно о том, почему примадонна Алла Пугачева не смогла сдержать своих эмоций во время прощания с Михаилом Горбачевым. Журналисты вывели на чистую воду народную артистку.

Как оказалось, причиной такого поведения не является дружба певицы с легендарным политикоv. Леонид Дзюник, знаменитый продюсер, рассказал, что не удивился слезам Аллы Борисовной, так как экс-президент СССР всегда старался повысить жизненные условия Пугачевой. При Горбачеве Примадонна была главной эстрадной звездой.

"В то время ей, безусловно, жилось очень хорошо. У нее всегда все было. Понятно, почему она так рыдает. Слезы эти оправданны. В большинстве это слезы по былым временам. Когда она была королевой. Нынче все иначе", - заявил продюсер.