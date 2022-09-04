Роман Худяков заявил, что на выступления Максима Галкина за границей загоняют иностранцев

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Роман Худяков заявил, что на выступления Максима Галкина за границей загоняют иностранцев
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Фото из открытых источников

Роман Худяков посмеялся над Максимом Галкиным. Политик небезосновательно считает популярность пародиста за рубежом сомнительной. Как предполагает депутат, на выступления шоумена за границей людей загоняют.

Не секрет, что Галкин, хотя и выступает в маленьких залах, обычно они всегда заполнены. Худяков не верит в то, что концерты Максима носят благотворительный характер.

"Супруга, который "сошел с ума", она оставила за рубежом. Пусть деньги там зарабатывает, пока еще загоняют иностранцев", - заявил депутат ГД.

Также политический деятель говорит, что благотворительность - это своеобразный пиар ход стендап-комика.

"Галкин бабло косит для себя любимого. Свой же собственный благотворитель", - добавил политик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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