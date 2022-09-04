Сестра покойной Жанны Фриске рассказала о ее словах о молитвах перед смертью

Сестра Жанны Фриске рассказала о словах о молитвах покойной певицы перед смертью. Личными откровениями Наталья поделилась в программе «Секрет на миллион».

«Я смотрю, а родители плачут в истерике. Жанна сидит и смотрит телевизор, как ни в чем не бывало. Ест фрукты. Папа рассказывает: «Представляешь, что она сказала? — «Когда вы будете отпевать меня, на лоб молитвы не кладите. Думаю, тогда она смирилась со смертью. Буквально на следующий день у нее случилась агония. Я это застала. Это очень страшно, даже вспоминать не хочу », — призналась Наталья.

У исполнительницы начались галлюцинации, на вопросы она не отвечала и находилась «сама в себе». По словам сестры Жанны, артистка перед смертью перестала разговаривать, она только смотрела по телевидению новости.

К слову, в ремиссии онкобольная Фриске прожила два года. Экс-солистка «Блестящих» долго боролась с неоперабельной опухолью мозга, сохраняла оптимизм и стойкость. В феврале 2015 года у нее случился рецидив рака.



