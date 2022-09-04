София Ротару публично поддержала Аллу Пугачеву после публикации поста на политическую тему

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София Ротару публично поддержала Аллу Пугачеву после публикации поста на политическую тему
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Фото из открытых источников

Накануне советская и российская эстрадная певица Пугачева впервые за долгое время поразмышляла на тему политики в своих социальных сетях. Алла Борисовна разместила новую публикацию,  которая была посвящена смерти 91-летнего Михаила Сергеевича Горбачева.

Примадонна заявила, что в связи с кончиной экс-президента СССР подошла к концу целая эпоха. 

Философский пост Аллы Борисовны «лайкнула» ее главная «конкурентка» в российском шоу-бизнесе - София Михайловна Ротару. По мнению певицы, правящим политическим деятелям необходимо искать компромиссы в современно мире для того, чтобы жизнь рядовых граждан не была тревожной, а молодежь и детей впереди ждало светлое будущее. С этой мыслью согласилась и украинская исполнительница.

Между прочим, подписчики обратили внимание на лайк Ротару и даже начали поговаривать об очередном «воссоединении» легендарных звезд.

Также добавим, что сама София Ротару нечасто публикует фото и посты в микроблоге, а после начала спецоперации практически не появляется в соцсетях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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