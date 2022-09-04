Составившая завещание Пугачева записалась на прием к столичным врачам

Алла Пугачева, судя по всему, после возвращения в Россию не теряет зря времени. Примадонна успела отвести детей в школу, поехать на шоппинг в любимые бутики, посетить церемонию прощания с Михаилом Горбачевым и даже запланировала походы к врачам.

Звезда российской эстрады записалась на прием в одну из московских клиник. Примадонна планирует проконсультироваться у кардиолога. Дело в том, что у Пугачевой есть хроническое наследственное сердечно-сосудистое заболевание. Зная о проблемах со здоровьем, Алла Борисовна решила провериться.

Кстати, как высянилось, чек-ап 73-летняя артистка проводит ежегодно. В Израиле, где певица находилась последние несколько месяцев, она прошла полное обследование организма и посетила лучших специалистов.