Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах Михаила Горбачева

Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах Михаила Горбачева. Телеведущая была неприятно удивлена тем, что никто из депутатов ГД не посчитал нужным проститься с экс-президентом СССР.

Во время церемонии прощания, которая состоялась в Доме союзов, присутствовал лишь один политический деятель. Речь идет о Евгение Поповом, ее супруге. В своем канале в Телеграм Скабеева написала, что после того, как ее муж вернулся домой с похоронов, она весь вечер размышляла над сложившейся ситуацией. Но журналистка так и не нашла ответ на интересующий вопрос.

« Евгений Попов единственный депутат, который пришел на панахиду с Михаилом Сергеевичем Горбачевым? Странно очень», - возмутилась она.

Хотелось бы отметить, что 37-летняя Ольга Скабеева является журналисткой, ведущей, обозревателем российских, а также международных политических событий. Благодаря активной манере вещания и запоминающимся репликам она стала настоящей звездой отечественного телевидения. Знаменитость выделяется среди других ведущих внимательностью, перфекционизмом и смелостью.