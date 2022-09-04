Кеосаян возмутился возвращением Пугачевой в Россию: «Дела в борделе идут плохо»

Алла Пугачева на минувшей неделе вернулась в Россию после полугодового отпуска, чтобы отвести детей в школу. Супруг Примадонны продолжает гастролировать по миру. Шумиха вокруг звездного семейства до сих пор не утихает.

Тигран Кеосаян решил высказаться по поводу возвращения артистки на родину. Свои мнением телеведущий, режиссер и сценарист поделился в эфире программы "Международная пилорама". Ведущий посоветовал разобраться сперва со своими «тараканами», причислив певицу к «испуганным знаменитостям».

«Представьте себе, как бы удивилась она, если бы за эти месяцы ее успели импортозаместить. Никаких концертов она давать не планирует. Когда дела в борделе идут плохо, как говорится, необходимо сменить репертуар, а не мебель переставлять. Она со сцены пять раз уходила. Может еще предпримет пару заходов», -заявил Кеосаян.

К тому же, Тигран Эдмондович посоветовал 73-летней исполнительнице сперва навести порядок в своей голове и голове мужа, а только потом браться за головы других людей. По его словам, Максиму Галкину придется несладко:

«Муж Пугачевой навыступал на десяточку строгого и справедливого режима».

Также режиссер добавил, что многим звездам, сбежавшим за границу, нужно в срочном порядке закрыть въезд в РФ. Таким образом «беглецов» нужно проучить.