Украинский двойник Филиппа Киркорова заменял певца на корпоративах и киносъёмках

Вспыла на поверхность правда о том, что у Филиппа Киркорова существует украинский двойник. Алексей Егожинский заменял популярного российского певца на корпоративах и съёмках.

Ранее Егожинский жил в Харькове. Несколько лет назад он переехал в Россию. Более 25 лет профессиональный актер являлся дублером Филиппа Бедросовича. Егожинский, являющийся точной копиией знаменитости и предоставляющий потенциальным заказчикам живое выступление, принимал участие в корпоративах. Также Алексей неоднократно подменял Киркорова во время киносъёмок. Алексей снимался за российского артиста в фильмах. Благодаря ему Филлипу находили удачный ракурс. Затем приезжал сам исполнитель. В итоге съёмки длились несколько минут.

Заметим, что свою карьеру двойник начинал в Театре двойников. Примечательно, что сам Киркоров годами скрывал от публики этот факт.