Телеведущий Юрий Пронько едва сдержал мат из-за клипа Гудкова «Я узкий»

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Телеведущий Юрий Пронько едва сдержал мат из-за клипа Гудкова «Я узкий»
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Фото из открытых источников

Именитый телеведущий и журналист Юрий Пронько не сдержал эмоций, говоря о циничной пародии Александар Гудкова. После просмотра клипа на песню «Я узкий» он назвал ее автора «извращенцем».

«Это просто извращение! Пришлось в силу моей профессии мне послушать и вникать в гламурятник. Говорят,  все изменилось. Вот они, пляшут и голосят. Такая реальность, видите? Они сидят здесь, получив чужие паспорта. Бабло рубят бабло, снимают ролики «Я узкий»,— высказался ведущий.

Отметим, что клип-пародия, который был исполнен юмористом Александром Гудковым, вызвал бюрю негодования у россиян. Люди недоумевают, как можно было написать подобную «пакость» на патриотическую песню «Я русский».

В СК даже было направлено заявление о возбуждении дела по ст. «Возбуждение вражды и ненависти, унижение достоинства». Начата проверка.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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