Журналист Михаил Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой после нервного срыва в рыжском театре

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Журналист Михаил Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой после нервного срыва в рыжском театре
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова после спектакля в Новом рижском драматическом театре набросилась с криками на российскую журналистку. Репортерка хотела взять интервью у актрисы. Нервный срыв звезды решил прокомментировать Михаил Шахназаров.

Журналист подчеркивает,  что резкие перепады настроения, свойственные Хаматовой, ярко демонстрируют внутренние качества Чулпан.

«Во-первых, мы видим, что у Чулпан все "прекрасно" с нервной системой. Во-вторых, что все "отлично" с культурой. Все свои "достоинства" она демонстрирует в стране, которая кричит о своих "культурных достижениях"», — заявил Шахназаров.

Как говорит публицист, с таким отношением к журналистам будущее у 46-летней актрисы не радужное. Репутация Хаматовой, которая создавалась при помощи благотворительного фонда, вскоре развеется, и не исключено, что артистка будет вынуждена поменять область деятельности.

«Пересядет скоро на гужевой транспорт. Может быть будет погонщицей лошадей. Или найдет другую профессию. Когда она начинает бросаться на людей, можно лишь посоветовать обратится к доктору», — заключил Михаил.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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