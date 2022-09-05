Симоньян ответила хейтерам за отдых на яхте: «Дешевле, чем ваш айфон»

Маргарита Симоньян ответила недоброжелателям на критику за отдых на роскошной яхте. 42-летняя журналистка поставила на место всех злопыхателей.

Накануне телеведущая в своем Телеграм-канале разместила кадры с отдыха. Снимки главный редактор телеканала RT подписала следующим образом: «Отпуск здорового человека».

Однако интернет-пользователи не оставили фото без вниманиия и позлорадствовали, оставив нелесные комментарии.

«На чьей яхте вы катаетесь?» — задали вопрос подписчики канала.

«Без понятия. Мы ее на несколько часов арендовали. Вы также можете яхту арендовать. Стоит эта услуга дешевле, чем Айфон», — решила ответить Симоньян.

Стоит сказать, несмотря на то, что на Маргариту Симоньян регулярно обрушивается критика общественности, к своим 42 года она не только построила успешную карьеру и даже вошла в Forbes, который назвал журналистку одной из самых влиятельных женщин, но и нашла счастье в личной жизни с Тиграном Кеосаяном.