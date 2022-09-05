58-летнюю певицу Машу Распутину ограбили во время отдыха в Турции

Машу Распутину ограбили во время отдыха в Турции, причем среди бела дня. 58-летняя певица, которая отправилась на шоппинг, лишилась своего имущества. Предположительно, у исполнительницы украли крупную сумму денег.

Звезда посетила один элитных турецких магазинов. От огромного ассортимента у певицы разбежались глаза. Распутина взяла несколько вещей и с ними отправилась в примерочную. Сумочку с деньгами и документами она по неосторожности оставила в торговом зале.

Пока знаменитость примеряла обновки, сумку украли неизвестные.

«Она стала возмущаться, поэтому вызвали руководителей. Но грабителей не удалось найти. Такой растерянной мы ее еще никогда не видели. На сцене Маша – всегда сильная женщина. А там была как-будто в прострации. Лица на ней не было. Выходила из бутика как сама не своя. Бормотала, что здесь обязаны следить на порядком», - пишут СМИ, ссылаясь на слова подруги артистки Валерии Свиридовой.