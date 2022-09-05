Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова

Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
Вспыла на поверхность правда о том, что у Филиппа Киркорова существует украинский двойник. Алексей Егожинский заменял популярного российского певца
Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах Михаила Горбачева. Телеведущая была неприятно удивлена тем, что никто из депутатов ГД не
Музыкальный критик и поэт Алексей Цветков обнародовал целый список из артистов, которые никогда не смогут вернуться на российскую сцену. В этот
В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции
Русские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» высоко зарекомендовали себя в ходе спецоперации в Донбассе, рассказал замминистра информации Донецкой
По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle