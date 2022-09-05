Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова

После приезда в Москву Алла Пугачева решила свести счеты с недоброжелателями. Сперва она жетско высказалась в адрес Владимира Соловьева, а затем накинулась на Никиту Михалкова. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что за такие высказывания 73-летней певице грозит суд.

"В данном случае – это может быть иск о защите достоинства и чести. Как показывает практика, проводят лингвистическую экспертизу. Она делается истецом и прикладывается к иску. При этом ответчик не лишен права делать еще одну экспертизу. Когда в распоряжении суда будут две различные экспертизы, с различными выводами, он назначит свою судебную экспертизу. Именно по ней в конечном итоге будут выносить решение", — объснил правозащитник.

Следует добавить, как считает эксперт, Примадонна очень тонко высказалась о происходящем на мировой арене, но нужно уметь читать между срок.