Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова

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Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова
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Фото из открытых источников

После приезда в Москву Алла Пугачева решила свести счеты с недоброжелателями. Сперва она жетско высказалась в адрес Владимира Соловьева, а затем накинулась на Никиту Михалкова. Адвокат Андрей Алешкин заявил, что за такие высказывания 73-летней певице грозит суд.

"В данном случае – это может быть иск о защите достоинства и чести. Как показывает практика, проводят лингвистическую экспертизу. Она делается истецом и прикладывается к иску. При этом ответчик не лишен права делать еще одну экспертизу. Когда в распоряжении суда будут две различные экспертизы, с различными выводами, он назначит свою судебную экспертизу. Именно по ней в конечном итоге будут выносить решение", — объснил правозащитник.

Следует добавить, как считает эксперт, Примадонна очень тонко высказалась о происходящем на мировой арене, но нужно уметь читать между срок. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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