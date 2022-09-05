Адвокат: Оскорбление Аллы Пугачевой на телецентре «Останкино» сойдет хулиганам с рук

Георгий Сарбаев заявил о том, что оскорбление Народной артистки Аллы Пугачевой на телевизионном центре «Останкино» сойдет хулиганам с рук.

По мнению адвоката, этот инцидент останется безнаказанным, поскольку на надписи не указана фамилия Примадонны, а имя «Алла» может иметь отношение к любой женщине в стране. Поэтому Алла Борисовна в суде не сможет доказать, что речь шла о ней.

«В полицию или суд может обратиться Пугачева, как и некая другая Алла. Надпись эта не идентифицирует именно исполнительницу. Это сделали очень грамотные люди, которые знают, что им делать. Они пытаются хайпануть на неприятных событиях вокруг певицы», — рассказал правозащитник.

Напомним, что на фасаде Останкино на днях появилось весьма нецензурное выражение, адресованное, судя по всему, вернувшейся Пугачевой. На видеопроекции неизвестные хулиганы разместили вопрос Примадонне о том, где она оставила мужа Максима Галкина: «Алла, где мужа .....?