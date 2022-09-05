Адвокат: Оскорбление Аллы Пугачевой на телецентре «Останкино» сойдет хулиганам с рук

Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в
73-летняя Алла Пугачева удивила реальным состояним своих волос. Примадонна сняла парик и приехала в гости к Юдашкиным, показав себя без прикрас.
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции
Русские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» высоко зарекомендовали себя в ходе спецоперации в Донбассе, рассказал замминистра информации Донецкой
По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была
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