Блогер Лена Миро считает, что Влад Топалов несчастлив в браке с Региной Тодоренко

Лена Миро считает, что Влад Топалов несчастлив в своей семье. Как отмечает блогер, певец стал выглядеть старше своего возраста. Не исключено, что произошло это после совместных родов.

Миро предположила, что Топалов несчастлив в браке с Региной Тодоренко. После того, как артист побывал на совместных родах (у исполнителя родился воторой сын), он стал похожим на дедушку.

"Выглядит он как глубоко несчастный человек. У него, видимо, хроническая усталость. Или же в жизни человека нет того, что его греет и придает сил", - написала Лена в своем микроблоге.

Напомним, Топалов и Тодоренко официально зарегистрировали отношения 25 октября 2018 года. А уже в декабре телеведущая подарила супругу сына. Второй ребенок у пары появился на свет совсем недавно - в июле Регина стала мамой еще одного замечательного мальчика.