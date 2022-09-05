Депутат Мосгордумы Андрей Медведев прокомментировал политическое заявление примадонны Пугачёвой

Алла Борисовна Пугачёва, которая после пребывания за границей вернулась в Россию, наделала немало шума вокруг своей персоны. Андрей Медведев, депутат Мосгордумы, прокомментировал политическое заявление Примадонны.

По словам депутата Московской Государственной думы, Народная артистка пока не понимает, что происходит вокруг. Политический деятель удивлен тем, как у Пугачёвой хватило наглости обсуждать подобные вещи. Политик жестко прошелся по исполнительнице. Он напомнил ей о том, чем занимается ее супруг. Также в Telegram сотрудник ВГТРК заявил, что певица полезла не туда, куда нужно.

«Выяснилось, что она возомнила себя мыслителем и местами даже философом. Нужно иметь специфический ум, чтобы сбежать в Израиль, спокойно вернуться, как будто ничего и не было. При том, что ее супруг жжет напалмом русофобии во время концертов. На фоне всего происходящего тетушка хочет всем нам объяснить, как правильно нужно жить», — возмутился Медведев.