Довлатова публично обвинила Разина в смерти Шатунова: «Загнал в гроб»

Российская радио- и телеведущая Алла Довлатова публично обвинила Андрея Разина в преждевременной смерти Юрия Шатунова. В студии программы «Звезды сошлись» актриса открыто заявила, что экс-солиста группы «Ласковый май» сгубили суды с продюсером.

«Сколько было вложено сил, сколько было вложено здоровья, сколько было вложено любви! И у тебя это спустя 30 лет пахоты хотят отобрать. Безумно обидно и очень несправедливо. Ты задыхаешся, сил нет, ты думаешь, как дальше жить?»-, отметила теледива.

Доблатова подчеркнула, что именно Разин виноват в уходе знаменитого певца.

«Андрюша, посмотри сейчас на нас. Мы передаем тебе огромный привет! Ты загнал Юру в гроб!» — добавила Алла.

Нельзя не упомянуть, что Андрея Разина многие обвиняют в смерти Юрия Шатунова. Якобы из-за наглости и принципиальности продюсера у 48-летнего исполнителя случились проблемы с сердцем. Сам музыкант называл создателя студии «Ласковый май» душным, скользким и мерзким персонажем. Артист отмечал, что для него больше не существует этого человека.