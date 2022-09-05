Елена Степаненко стала зарабатывать больше Евгения Петросяна после развода

Сергей Лавров высказался о доходах юмористки Елены Степаненко. Промоутер заявил, что пародистка после развода зарабатывает больше Евгения Петросяна. К слову, артисты прожили в браке более 30 лет.

По словам концертного организатора, в последнее время Елена успешнее бывшего супруга, а ее доходы в неколько раз выше.

«Женщины думают, что Евгений Петросян отшил бедную супругу. Нашел себе молодую любовницу и к ней ушел. К нему проявляют антипатию, из-за чего на концерты зрители не идут. А Елену зрителям очень жалко. Из-за этого они покупают билеты к ней на выступления», — заявил Лавров.

Продюсер добавил, что спрос на билеты на сегодняшний день упал у обоих артистов. Но, на мероприятия с участием 69-летней Степаненко собирается куда больше зрителей. Также экс-жена Петросяна выступает намного меньше, так как не ездит далеко за пределы столицы и не может побороть страх летать на самолетах.