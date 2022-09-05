Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о встрече с российским актёром Иваном Охлобыстиным

Иван ОХлобыстин, российский актёр кино и телевидения, с визитом прибыл на Донбасс. Глава ДНР (Донецкой Народной Республики) Денис Пушилин решил рассказать о встрече с кинозвездой.

"Мы очень тепло с ним поговорили. О том, как сейчас нелегко людям. О помощи храмам. О том, как вера спасает. О том, как после начала спецоперации выяснилось, кто друг, а кто враг. Особенно важно это в области культуры. Иван сказал, что все наконец-то стало на свои места. Я с ним согласен", — поведал Пушилин.

Также лидер ДНР восхитился тем, что вместе с актёром в Донецк также приехала его жена Оксана. К тому же, им составила компанию дочь артиста и ее муж.