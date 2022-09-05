«Я очень рад»: Сергей Шнуров неожиданно высказался о вернувшейся Пугачевой

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«Я очень рад»: Сергей Шнуров неожиданно высказался о вернувшейся Пугачевой
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Фото из открытых источников

Сергей Шнуров неожиданно высказался об вернувшейся в Россиию Алле Пугачевой. Лидер группы «Ленинград» заявил, что он очень рад видеть Примадонну на родине.

Российский рок-музыкант прокомментировал новость о том, что Народная артистка приехала в Москву, чтобы отвести детей в школу.

«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что может делать все что душе угодно. Кто мы вообще такие, чтобы говорить о ней что-нибудь? Это моя позиция такая», — сказал Шнуров.

Артист считает, что никто пока не отменял свободу перемещения.

«Я очень рад, действительно, что Пугачева вернулась», — добавил исполнитель.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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