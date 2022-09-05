Королевская семья планирует судиться с герцогиней Меган Маркл

Меган Маркл регулярно выдвигает новые обвинения в адрес королевской семьи. Герцогина Сассекская рассказывает разнообразные истории о жизни во дворце, которые не являются достоверными.

Стало известно, что принц Чарльз начал консультироваться с юристами о том, как привлечь Меган к юридической ответственности. Последней каплей стало интервью, которое герцогина дала изданию «Сut». После нападок в свою сторону она заявила, что не подписывала бумаг, которые мешают ей рассказать «правду» о королевской семье. И заявила, что вскоре планирует это сделать.

Чарльз воспринял это заявление как угрозу и пларнирует подать в суд на госпожу Маркл. Так что теперь Гарри и ее супруге нужно готовиться защитать в суде то, что они успели наговорить за последние годы.