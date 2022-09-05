Маргарита Симоньян не позволила хейтерам критиковать свои недостатки

Маграрита Симоньян сделала смелое заявление по поводу своей внешности. Телеведущая поставила на место злопыхателей, которые нелестно отозвались о ее внешних данных.

Главный редактор телеканала RT поделилась с поклонниками новыми кадрами из отпуска. В своем Телеграм-канале журналистка показала, как она катается на роскошной яхте по реке. Однако хейтеры не упустили возможности уколоть Симоньян, указав на ее небезупречную внешность.

«Какая же у Вас неприятная улыбка. Эти унитазные зубы просто жесть!» - написали недоброжелатели.

Маргарита осадила хейтеров и дала всем злобным комментаторам хлесткий ответ.

«Вопреки информации «из достоверных источников», у меня свои зубы. Если вы посмторите, то увидите, что передние два зуба чуть желтее, чем остальные. Не совсем ровный нижний ряд. Поэтому не расстраивайтесь!» - ответила медиаменеджер.