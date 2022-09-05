Музыкальный критик Сергей Соседов заявил что у Аллы Пугачевой нет будущего в России

Сергей Соседов интерес общественности к возвращению Примадонны в РФ считает «нездоровым». По заявлению музыкального критика, Алла Пугачева никому не интересна, и история с ее приездом на родину — это попытка привлечь внимание:

"Я не могу понять, почему возвращение Пугачевой кого-то настолько сильно волнует? Какая разница, уехала она или приехала? Объясните, кому интересно это? Неинтересно абсолютно! Она не поет, не дает концертов. Не пойму, кто и зачем эту тему муссирует? У меня такое впечатление, что это не более чем заказ сверху, чтобы постоянно говорили о ней".

Соседов отмечает, что даже комментарии в микроблоге доказывают, насколько личность Примадонны всех утомила:

"Нормальные люди о ней пишут неприятные вещи. Взгляните, что они пишут! А горстка ненормальных поклонников поет дифирамбы".

По словам критика, у супруги Галкина никакого будущего в стране нет, творческого в том числе:

"Не нужна она публике, давно забыта. Любые попытки вернуть былую славу закончатся провалом".

В заключение ведущий подчеркнул, что даже все фразы с нелестными высказываниями на фасаде «Останкино» - это «фейк», и не более того.