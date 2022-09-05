Никоненко назвал Галкина спичечным коробком по сравнению с величием России

Советский и российский актер Сергей Никоненко решил высказаться об антироссийских заявлениях шоумена Максима Галкина. Режиссер назвал супруг Пугачевой несущественным человеком, если сравнивать его с величием России.

Никоненко старается не критиковать звёзд, которые недовольны своей родиной. Однако Сергей Петрович не смог оставить без внимания поведение Галкина.

Кинорежиссер, пытаясь сдерживаться в выражениях, резко ответил стендап-комику на постоянную критику РФ. Он призвал всех тем, кому не со своей отчизной не по пути, выбрать какое-нибудь другое место жительства.

При этом кинодеятель отметил, что слова Максима в историческом контексте ничего не значат, так как не могут сравниться с величием Российской Федерации. Муж Аллы Борисовной - это несущественный человеком. Это как сравнивать коробок спичек и небоскрёб.

«Не живите в нелюбимой стране. Не нравится, тогда иди в....! Вот и все. Кто ты такой, а кто Россия? Какая у тебя исория, а какая у России? Несоизмеримые вещи просто. Это когда возле небоскреба поставить маленький спичечный коробок. Сравните. Россия — это небоскреб, а спичечный коробок — Максик», — заявил г-н Никоненко.