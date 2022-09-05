Никоненко назвал Галкина спичечным коробком по сравнению с величием России

Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в
73-летняя Алла Пугачева удивила реальным состояним своих волос. Примадонна сняла парик и приехала в гости к Юдашкиным, показав себя без прикрас.
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить
Русские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» высоко зарекомендовали себя в ходе спецоперации в Донбассе, рассказал замминистра информации Донецкой
По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была
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