Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в
Главред издания RT Маргарита Симоньян выразила свое мнение о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. По мнению журналистки, брак певицы и шоумена имеет
Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить
По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса». Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в
Украинская армия в 2014 году занимала Луганский аэропорт (ЛАП) и готовилась к наступлению в сторону столицы ЛНР, чтобы впоследствии вернуть под
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