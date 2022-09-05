Пластические хирурги рассказали об омолаживающих операциях Веры Брежневой

Вера Брежнева предпочитает не делиться с поклонниками своими секретами красоты. Многие подписчики отметили, что в прошлом у певицы были нависшие веки. С годами взгляд белокурой звезды стал более открытым. Что это на самом деле — работа пластического хирурга или возрастные изменения?

На вопрос о последних изменениях во внешнем виде артистки попытался ответить пластический хирург Лия Гавашели. По словам доктора, давно певица селала ринопластику и операцию по коррекции век с помощью ботулоннотерапии. Также не исключено, что Брежнева провела нижнюю блефаропластик. Кроме того, 40-летняя блондинка регулярно следит за собой, делая инъекции ботулотоксинами и филерами.

Александр Вдовин, еще один пластический хирург, полностью согласен со своей коллегой. Он уверен, что Вера все-таки прибегла к коррекции век. В данном случае также имеет место коррекция филерами, гиалуронкой и ботулинотерапия. Как предпологает доктор, после похудения Брежнева удалила комки Биша, что позволило получить красивую форму лица. Помимо всего прочего, экс-ВИАГра регулярно посещает косметолога и делает лифтинг, поскольку ее кожа светится изнутри.