Продюсер Андрей Разин позвал 16-летнего сына Юрия Шатунова в группу «Ласковый май»

Андрей Разин позвал сына Юрия Шатунова в группу «Ласковый май». Дэннису 5 сентября исполнилось 16 лет.

Разин, который является крестным юноши, поздравил его с днем рождения и заявил, что очень любит его.

«В последнее время не могли с Дэннисом увидеться. Он не приехал в Россию. К сожалению, последнее время с ним я не мог связываться, так как был изолирован. Он был рожден от близкого мне человека. Время все расставит на свои места. Память о его талантивом отце всегда будет мною оберегаться», — написал Андрей Александрович в своем аккаунте.

Продюсер обратился к сыну Шатунова и дал ему четко понять, что он всегда ждет его в «Ласковом мае»:

«Дэннис, ты взрослый. Нам нужно всем вместе держаться, чтобы работать. Группа «Ласковый май» должна процветать. Чтобы темные времена, эта черная полоса наконец-таки закончилась, а все плохие люди навсегда ушли».