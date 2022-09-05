Продюсер Лавров: двойник Софии Ротару пострадал из-за позиции певицы

Сергей Лавров заявил, что двойник Софии Ротару пострадал из-за гражданской позиции, которую заняла певица.

Как уверяет продюсер, знаменитая артистка сперва подарила своему двойнику прекрасную возможность зарабатывать деньги, а затем из-за своего отношения к событиямм, происходящим на мировой арене, эту возможность отобрала.

Лавров рассказал, что раньше пародист гастролировал по тем же городам, что и "хуторянка". Хотя, ради справедливости стоит сказать, что стоили билеты на двойника Ротару в несколько раз дешевле. Теперь же, когда София Михайловна окончила певческую карьеру, дела у пародиста идут очень плохо.

"Когда вся эта история началась, он пожаловался, что стало очень мало концертов. Иногда мы даже шутили, что до этого у него выступлений было больше, чем у самой Ротару", - подчеркивает продюсер.