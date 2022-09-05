Российский актёр Игорь Верник переживает тяжелую утрату

Игорь Верник переживает тяжелую утрату. Российский актёр до сих пор не может смириться со смертью своего любимого отца.

Верник вновь заговорил о тяжелой утрате. Артист кино до сих пор не может принять эту трагедию. Игорь признался, что когда год назад умер его отец Эмиль Григорьевич, он унес с собой частицу жизни.

В соцсети телепродюсер опубликовал совместный снимок с близким человеком. Сегодня отцу Верника должно было исполниться 98 лет. Поклонники выразили свои соболезнования актёру.

"Таких замечательных сыновей родил. От точно жил не зря!", "Светлая ему память!", "Грустно", "Царство небесное вашему отцу!", - написали подписчики.

Напоминаем, что народный артист РФ, доцент Школы-студии МХАТ скончался в возрасте 96 лет. Причиной смерти режиссера Эмиля Верника стала остановка сердца.